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Транспорт и связь 15.07.2019 09:15

Полеты Boeing 737 Max возобновятся не раньше января 2020 года

Самолеты Boeing 737 Max вряд ли будут готовы перевозить пассажиров до 2020 года из-за времени, которое потребуется на устранение неисправностей, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

"В соответствии с последним сценарием, ожидается, что глобальный флот Max вернется в воздух в январе 2020 года, через 12 месяцев после того, как производитель самолетов предложил свою первоначальную замену программного обеспечения, в конечном итоге приведшего к двум смертельным авариям в октябре и марте", - говорится в статье со ссылкой на чиновников в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA).

Отмечается, что уже сейчас ряд авиаперевозчиков отказались от полетов на Boeing 737 Max практически до конца года. Так, авиакомпания American Airlines продлила отказ от полетов на Boeing 737 Max еще на два месяца, вплоть до 3 ноября.

United Airlines анонсировал аналогичный шаг в пятницу. Однако, по мнению чиновников FAA, нет уверенности в том, что полеты в ноябре состоятся.

Полеты самолетов Boeing-737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing-737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

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Тэги: США, BOEING, ПОЛЕТЫ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]