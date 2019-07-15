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Транспорт и связь 15.07.2019 10:18

Китайская Huawei планирует массовые увольнения в своей американской "дочке" - газета

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei планирует уволить сотни сотрудников своей дочерней структуры в США - исследовательской компании Futurewei, сообщает газета The Wall Street Journal.

Всего численность сотрудников Futurewei составляет 850 человек, ее отделения расположены в штатах Техас, Калифорния и Вашингтон.

Издание ссылается на собственные источники. Оно отмечает, что точное число тех, кто может лишиться работы, еще не называлось.

В мае США внесли Huawei в "черный список", поскольку, по мнению американского правительства, она занималась сбором разведывательной информации в пользу китайского правительства. В результате деятельность китайской компании на американском рынке была значительно ограничена.

Представители руководства Huawei отвергали обвинения в том, что собрали секретную информацию по запросу правительства КНР.

Основатель и генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй в июне заявил, что, по прогнозам, в течение двух лет компания может сократить продажи на $30 млрд из-за ограничений на поставки американскими компаниями комплектующих его фирме.

Президент США Дональд Трамп после встречи с Си Цзиньпином "на полях" саммита G20 в японской Осаке объявил, что запрет для американских компаний на поставки Huawei комплектующих снимается.

Однако, как заявил в минувшую пятницу председатель совета директоров китайской компании Лян Хуа, пока США не выполняют обещание Трампа.

"Пока мы не наблюдаем ощутимых изменений, - сказал он на пресс-конференции.

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Тэги: КИТАЙ, HUAWEI, США, УВОЛЬНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]