65 человек погибли в результате наводнений и оползней в Непале

По меньшей мере 65 человек погибли и десятки пропали без вести после проливных дождей, вызвавших наводнения и оползни в Непале, сообщает телеканал CNN.
По данным местной полиции, 30 человек числятся пропавшими без вести.
В наиболее пострадавших районах идут активные поисково-спасательные операции, мобилизованы многочисленные федеральные агентства и Непальская армия.
Дожди начались в стране четверг. В некоторых районах Непала на южной границе, таких как район Бара, за последние несколько дней выпало более 400 мм осадков.
Ожидается, что ливни не прекратятся в ближайшие 48 часов, сообщает департамент гидрологии и метеорологии Непала.
Всего стихия затронула 22 района страны.
Дожди также привели к наводнениям в индийских штатах к югу от границы с Непалом, включая Ассам, Бихар и Уттар-Прадеш.
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