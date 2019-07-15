Манат подорожал к рублю, стабилен к доллару и евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 15 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 15 июля ЦБА сохранил 1,9162 манат/1EUR.

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 15 июля установил 0,0269 манат/1RUB (12 июля - 0,027 манат/1RUB).

Н.Аббасова