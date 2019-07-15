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Макроэкономика 15.07.2019 11:30

Рост ВВП КНР замедлился до 6,2% во II квартале на фоне торгового конфликта с США (версия 2)

Темпы роста экономики КНР замедлились во втором квартале 2019 года до 6,2% - минимального уровня с 90-х годов, на фоне неопределенности в сфере торговли с США.

По итогам полугодия в целом рост китайской экономики зафиксирован на уровне 6,3%, сообщило в понедельник Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

В прошлом году ВВП КНР увеличился на 6,6%, в первом квартале 2019 года этот показатель составил 6,4%.

Официальный представитель ведомства Мао Шэньюн заявил журналистам на брифинге, что текущие показатели ВВП "стали трудно завоеванной победой", которая закладывает основу для достижения предусмотренного планом правительства на 2019 год роста ВВП страны в пределах 6-6,5%.

В июне было отмечено снижение экспорта КНР на 1,3% в долларовом выражении.

В то же время выпуск промышленной продукции вырос на 6,3% в прошлом месяце по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и это выше показателя за май. Оборот розничной торговли увеличился в июне на 9,8%, что также превышает майский показатель.

В то же время на настроения инвесторов негативно влияет отсутствие прогресса в торговых переговорах с США. Участники рынка, учитывая этот фактор, ожидали снижения темпов роста ВВП КНР во втором квартале.

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Тэги: КИТАЙ, ПОЛУГОДИЕ, ЭКОНОМИКА, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]