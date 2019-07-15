Рухани заявил о готовности Ирана к переговорам с США при условии отмены санкций (версия 2)

Тегеран готов незамедлительно начать переговоры с Вашингтоном, если США отменят санкции в отношении Ирана и вернутся в соглашение по иранской ядерной программе, заявил президент исламской республики Хасан Рухани.
"Мы всегда верили в переговоры. (...) Если они отменят санкции, прекратят оказывать на нас экономическое давление и вернутся к сделке, мы готовы к переговорам с Америкой сегодня же, прямо сейчас и в любом месте", - сказал Рухани в телевизионном выступлении.
Госсекретарь Майк Помпео прокомментировал заявление иранского руководителя, отметив, что "это то же предложение, которое он делал ранее (госсекретарю - ИФ) Джону Керри и (президенту - ИФ) Бараку Обаме".
"Конечно, окончательное решение примет президент Трамп. Но это путь предыдущая администрации, приведший к соглашению (по ядерной программе - ИФ), которое нынешняя администрация, президент Трамп и я лично считаем катастрофой", - сказал он в интервью газете Washington Post.
Отношения между двумя странами обострились после того, как иранские ПВО сбили американский беспилотник в своем воздушном пространстве. Озабоченность Запада вызывает также объявленное Тегераном повышение уровня обогащения урана сверх пределов, предусмотренных Совместным всеобъемлющим паном действий (СВПД), в ответ на то, что остальные западные подписанты соглашения не выполнили свои обязательства по преодолению влияния антииранских санкций Вашингтона.
Призывая к возобновлению диалога между всеми участниками соглашения, Франция, Великобритания и Германия - участники СВПД - заявили в воскресенье, что они обеспокоены эскалацией напряженности в Персидском заливе и возможностью развала ядерной сделки с Ираном.
"Мы считаем, что настало время действовать ответственно и искать пути прекращения эскалации напряженности и возобновления диалога", - говорится в совместном заявлении, распространенном канцелярией президента Франции.
Несмотря на призывы к переговорам с иранскими лидерами, президент США Дональд Трамп заявил в минувшую среду, что санкции в отношении Тегерана вскоре будут расширены "существенно".
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