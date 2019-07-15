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Дальнее зарубежье 15.07.2019 09:36

Кандидат в британские премьеры Джонсон в случае победы на выборах сосредоточится на сотрудничестве с Вашингтоном

Лидирующий в гонке за кресло премьер-министра Великобритании Борис Джонсон намерен в случае победы на выборах в срочном порядке посетить США для заключения торгового соглашения, сообщила газета The Times.

Джонсон планирует "перезагрузку отношений с президентом Трампом в качестве одного из своих первых действий на Даунинг-стрит", отправившись в США для переговоров о торговой сделке после Brexit, пишет издание, ссылаясь на одного из близких помощников кандидата в премьеры.

При этом источник отметил, что Джонсон "готов вылететь туда как можно скорее".

"США - ключевой игрок. Если мы заключим торговую сделку с Америкой, мы очень быстро выйдем на рынки с другими сделками", - сказал соратник Джонсона.

Близкие к Джонсону источники отмечают, что его визит в случае вступления в должность премьера может состояться даже ранее намеченной на 17 сентября сессии Генассамблеи ООН.

Поспешность в организации визита, считает газета, обусловлена тем, что Великобритания должна покинуть Евросоюз до 31 октября.

"Нет никаких сомнений в том, что в тот момент, когда мы уйдем 31-го, у нас уже должна быть какая-то договоренность с США", - сказал источник.

О том, кто победит в борьбе за кресло премьера - Джонсон или же нынешний глава МИД Джереми Хант - станет известно 24 июля. Источник издания отметил, что Джонсон, победив на выборах, в течение нескольких дней, как ожидается, отправится во Францию и Германию, чтобы встретиться с президентом Эмманюэлем Макроном и канцлером Ангелой Меркель.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ДЖОНСОН, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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