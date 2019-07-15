Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9162 RUR   0.027 GBR   2.1321 TRY   0.2989

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.21 0.01 Brent 66.72 0.20

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.07.2019 10:10

Представители оппозиции Венесуэлы возвращаются на Барбадос для продолжения переговоров с представителями Мадуро

Оппозиция Венесуэлы сообщила, что вернется на Барбадос для продолжения переговоров с правительством президента Николаса Мадуро в рамках усилий по урегулированию политического кризиса в стране.

"Делегация, назначенная президентом Хуаном Гуайдо, возвращается на Барбадос, чтобы оперативно продолжить работу в рамках переговорного механизма Осло в целях достижения перемен, которые положили бы конец страданиям венесуэльцев", - сообщается в твиттере команды по коммуникациям Гуайдо.

Стороны встретились на карибском острове 8 июля в рамках переговоров при посредничестве Норвегии, но вернулись в минувший четверг для консультаций, не объявив о сделке.

Гуайдо заявил, что оппозиция не позволит этому раунду переговоров затянуться, как это произошло в Доминиканской Республике в 2018 году. Тогда встреча завершилась без достижения договоренностей.

Лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо в январе провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, БАРБАДОС, ПЕРЕГОВОРЫ, ПРОДОЛЖЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]