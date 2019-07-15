Представители оппозиции Венесуэлы возвращаются на Барбадос для продолжения переговоров с представителями Мадуро

Оппозиция Венесуэлы сообщила, что вернется на Барбадос для продолжения переговоров с правительством президента Николаса Мадуро в рамках усилий по урегулированию политического кризиса в стране.
"Делегация, назначенная президентом Хуаном Гуайдо, возвращается на Барбадос, чтобы оперативно продолжить работу в рамках переговорного механизма Осло в целях достижения перемен, которые положили бы конец страданиям венесуэльцев", - сообщается в твиттере команды по коммуникациям Гуайдо.
Стороны встретились на карибском острове 8 июля в рамках переговоров при посредничестве Норвегии, но вернулись в минувший четверг для консультаций, не объявив о сделке.
Гуайдо заявил, что оппозиция не позволит этому раунду переговоров затянуться, как это произошло в Доминиканской Республике в 2018 году. Тогда встреча завершилась без достижения договоренностей.
Лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо в январе провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.
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