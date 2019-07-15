Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9162 RUR   0.027 GBR   2.1321 TRY   0.2989

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.21 0.01 Brent 66.72 0.20

Погода в Баку

  ночь день

АПК 15.07.2019 09:46

В РФ начался эксперимент по маркировке молочной продукции

В России с 15 июля начался эксперимент по цифровой маркировке молочной продукции.

Он продлится до 29 февраля 2020 года, оператор проекта - "Центр развития перспективных технологий" (ЦРПТ).

Как говорится в сообщении ЦРПТ, в рамках эксперимента цифровой двухмерный код Data matrix будет наноситься на отдельные категории продуктов, включая молоко, сливки, йогурт, кефир, сливочное масло, мороженое, сыры и творог. Работа внутри "пилота" будет построена таким образом, чтобы исключить дублирование функций систем ветсертификации "Меркурий", оператором которой является Россельхознадзор, и маркировки ("Честный знак") ЦРПТ. Для этого будет осуществлена интеграция двух систем: "Меркурий" будет контролировать сырье до завода, а "Честный знак" прослеживать каждую единицу готовой продукции до продажи на кассе. Обмен данными позволит осуществить полное прослеживание продукции и гарантировать ее безопасность для населения, отмечается в сообщении ЦРПТ.

Эксперимент по маркировке молочной продукции откладывался несколько раз. Изначально планировалось, что он начнется в сентябре 2018 года. О готовности участвовать в пилотном проекте тогда заявляли Danone, "Галактика" и "Карат". Но сроки были отложены: сначала Минпромторг планировал провести эксперимент с декабря 2018 года по декабрь 2019 года, затем старт пилотного проекта был отложен до начала 2019 года.

С 1 июля в России началась ветеринарная сертификация готовой молочной продукции в системе "Меркурий" - сыров, молочных консервов и сливочного масла. Остальная продукция подпадает под электронную ветсертификацию с 1 ноября 2019 года.

Подключение к "Меркурию" стало причиной серьезного противостояния ряда ведущих производителей молочных продуктов с разработчиком системы - Россельхознадзором. В результате сроки присоединения молочной продукции к "Меркурию" несколько раз переносились.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МОЛОКО, МАРКИРОВКА


Похожие новости


РФ призывает Белоруссию активнее бороться с незаконными поставками молока из других стран РФ с 1 июня может поставлять в Азербайджан мясо, молоко и мед Белоруссия вводит предварительные уведомления об отправке в РФ молочной продукции - Россельхознадзор Премьер Литвы сообщает о согласии Медведева обсудить с ним молочное эмбарго

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]