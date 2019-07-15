В РФ начался эксперимент по маркировке молочной продукции

В России с 15 июля начался эксперимент по цифровой маркировке молочной продукции.
Он продлится до 29 февраля 2020 года, оператор проекта - "Центр развития перспективных технологий" (ЦРПТ).
Как говорится в сообщении ЦРПТ, в рамках эксперимента цифровой двухмерный код Data matrix будет наноситься на отдельные категории продуктов, включая молоко, сливки, йогурт, кефир, сливочное масло, мороженое, сыры и творог. Работа внутри "пилота" будет построена таким образом, чтобы исключить дублирование функций систем ветсертификации "Меркурий", оператором которой является Россельхознадзор, и маркировки ("Честный знак") ЦРПТ. Для этого будет осуществлена интеграция двух систем: "Меркурий" будет контролировать сырье до завода, а "Честный знак" прослеживать каждую единицу готовой продукции до продажи на кассе. Обмен данными позволит осуществить полное прослеживание продукции и гарантировать ее безопасность для населения, отмечается в сообщении ЦРПТ.
Эксперимент по маркировке молочной продукции откладывался несколько раз. Изначально планировалось, что он начнется в сентябре 2018 года. О готовности участвовать в пилотном проекте тогда заявляли Danone, "Галактика" и "Карат". Но сроки были отложены: сначала Минпромторг планировал провести эксперимент с декабря 2018 года по декабрь 2019 года, затем старт пилотного проекта был отложен до начала 2019 года.
С 1 июля в России началась ветеринарная сертификация готовой молочной продукции в системе "Меркурий" - сыров, молочных консервов и сливочного масла. Остальная продукция подпадает под электронную ветсертификацию с 1 ноября 2019 года.
Подключение к "Меркурию" стало причиной серьезного противостояния ряда ведущих производителей молочных продуктов с разработчиком системы - Россельхознадзором. В результате сроки присоединения молочной продукции к "Меркурию" несколько раз переносились.
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