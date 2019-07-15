Почти 40 демонстрантов арестованы в Гонконге после столкновений с полицией

По итогам столкновений участников протестных выступлений с полицией в пригородном торговом центре Гонконга арестованы 37 человек, сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, 11 полицейских получили ранения, пострадали также некоторые из протестовавших.

В минувшее воскресенье по различным данным от 30 тыс. до 100 тыс. человек приняли участия в демонстрациях в Гонконге с требованием отставки главы администрации специального административного района Китая Кэри Лэм.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники, беспорядки начались после того, как Пекин отказал Лэм, просившей об отставке. По информации издания, один из пекинских чиновников сказал, что она должна оставаться на своем посту, чтобы ликвидировать беспорядки, которые она создала.

В последние недели жители Гонконга устраивали массовые манифестации, протестуя против поправок к закону об экстрадиции. Согласно поправкам, гонконгские власти получали право выдавать странам и материковой части Китая, с которыми у них нет соглашений об экстрадиции, укрывающихся на территории Гонконга подозреваемых в совершении преступлений. В связи с массовыми протестами против принятия этих поправок их рассмотрение было отложено.

Лэм ранее объявила, что законопроекта об экстрадиции более не существует. Несмотря на это, организаторы протестов заявили, что они не верят администрации и готовят новые выступления.

Китайская англоязычная газета China Daily писала, что беспорядки в Гонконге являются следствием усилий Запада по насаждению своей идеологии.

По мнению газеты, подстрекательство к беспорядкам в Гонконге используется Западом "в качестве средства давления на центральное правительство" Китая.