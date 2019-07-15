Токаев объявил строгий выговор министру обороны Казахстана из-за инцидента в Арыси

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил строгий выговор министру обороны республики Нурлану Ермекбаеву из-за детонации боеприпасов на военных складах в Арыси на юге страны.

"Сейчас мы боремся с последствиями системных недостатков и ослабления контроля со стороны военного ведомства. Вы относительно новый человек в системе Минобороны Казахстана, но несете полную ответственность за положение дел. Я, как верховный главнокомандующий, выражаю неудовлетворение положением дел в министерстве обороны, поэтому объявляю Вам строгий выговор", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства в понедельник.

Президент Казахстана призвал привлечь к строгой ответственности всех виновных в инциденте в городе Арысь.

"Сейчас работает специальная комиссия по расследованию, по итогам работы комиссии администрации президента, Совбезу следует внести предложение по строгому наказанию всех виновных. В том числе и гражданских государственных служащих, которые безответственно давали разрешение на застройку в непосредственной близости от объектов повышенной опасности", - сказал Токаев.

"Эту работу нужно провести срочно, до 10 августа. Дайте соответствующие предложения. Все виновные должны понести строгую ответственность и должны быть наказаны", - добавил он.

По словам президента, последствия инцидента" очень тяжелые".

"Об этом говорить даже и не стоит, сейчас мы все усилия направили на ликвидацию этих последствий. Грубо говоря, большую часть города разбомбили", - отметил Токаев.

Президент Казахстана поручил провести детальный анализ ситуации в воинских частях после инцидента в Арыси.

"Поручаю министерству обороны провести детальный анализ по другим аналогичным объектам. Информацию по итогам анализов внести в срок до 20 августа", - сказал Токаев на заседании правительства.

По его словам, события в Арыси показали упущения в организации мобилизационной подготовки, недостатки в планировании и организации мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Важно сделать выводы из случившегося. Впредь такие ситуации не должны повторяться", - подчеркнул Токаев.

"Правительству надо рассмотреть вопрос повышения функциональной готовности и эффективности служб, ответственных за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Соответствующие предложения должны быть внесены в месячный срок. Вся работа по ликвидации взрыва в Арыси находится на моем личном контроле", - подчеркнул президент Казахстана.

Со своей стороны Ермекбаев заявил, что работы по вывозу боеприпасов со склада в воинской части в городе Арысь планируют завершить до мая 2020 года, сообщил министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев.

"Нами подготовлены комплексный детальный план и график. В соответствии с ними потребуется вывезти 28 тыс. тонн боеприпасов, это около 817 железнодорожных вагонов. По плану вся работа будет завершена до мая 2020 года", - сказал Ермекбаев.

Утром 24 июня на складах войсковой части N44856, дислоцированной в городе Арысь в Туркестанской области Казахстана, возник пожар и произошла детонация боеприпасов. Власти области объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и провели эвакуацию населения Арыси - почти 45 тыс. человек. В результате ЧС погибли трое, за медицинской помощью обратились более 400 человек. Жителей города временно эвакуировали в Шымкент (город республиканского значения на юге Казахстана) и еще в несколько ближайших населенных пунктов. 28 июня жители Арыси начали возвращаться в свои дома.