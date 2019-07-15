Шестеро пострадавших в результате падения ветви пятисотлетнего платана продолжают лечение в больницах Шеки и Баку – Минздрав

Состояние двоих пострадавших в результате падения ветви пятисотлетнего платана перед Дворцом шекинских ханов на северо-западе Азербайджана в воскресенье остается тяжелым, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минздраве.
«Двое пострадавших в результате падения ветви платана находятся в Шекинской городской центральной больнице. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, у второго – средней тяжести», - отметили в ведомстве.
По данным Минздрава, еще четверо пострадавших в результате этого инцидента продолжают лечение в Клиническом медицинском центре №1 в Баку и находятся в стабильном тяжелом состоянии (переломы нижних конечностей – ИФ). При этом, трое из них – граждане Сирии.
Как сообщалось ранее, в воскресенье около полудня перед Дворцом шекинских ханов на людей упала ветвь пятисотлетнего чинара. Ее диаметр - 50 см. Пострадали 19 человек, включая семерых иностранцев, в том числе двух россиян. После оказания медицинской помощи 13 пострадавших были отпущены домой.
Ситуация взята под личный контроль президента Азербайджана.
Н.Аббасова
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