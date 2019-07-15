Орешкин поддержал строительство новой платной трассы Москва-Казань после своего автопробега

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин после своего автопробега по городам России поддержал предложение о строительстве новой платной трассы Москва-Казань.

"Мне кажется, что нужно заниматься и существующей трассой, и новая трасса будет дополнением к тому, что сейчас есть. Это будем обсуждать с премьер-министром на совещании", - сказал он журналистам в кулуарах форума по развитию моногородов РФ.

Орешкин в пятницу выехал на автомобиле Lada Xray по маршруту Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Тольятти.

"Главный (вопрос по итогам автопробега - ИФ) - подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва-Казань и полной реконструкцией трассы М7", - анонсировал сам министр идею этой поездки.

"Машина показала себя хорошо. Машины мы делать научились, осталось доделать дороги. Потому что есть узкие, не очень хорошие, честно скажу. В одном месте чуть колесо не пробили", - пожаловался Орешкин.

"С другой стороны, большая часть дорог находится уже в хорошем состоянии, и реконструкция федеральных трасс идёт, и региональные дороги в большей своей части уже в достойном состоянии. На то, чтобы остальные дороги доработать, как раз и направлен национальный проект безопасные и качественные дороги", - добавил он.

Комментируя свои впечатления от Lada Xray, Орешкин заявил, что "это, действительно, очень хорошая машина". "Даже те журналисты, которые со мной ехали, были сначала негативно настроены, но когда мы вместе проехали 1 тыс. 300 км - и спина не болит, и машина себя ведёт очень хорошо, и отношение к машине изменилось", - похвалил машину министр.