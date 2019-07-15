Футбольные фанаты учинили погромы в некоторых французских городах, около 300 человек задержаны

Не менее 282 человек задержали в ночь на понедельник после того, как в ряде французских городов футбольные фанаты учинили беспорядки в связи с выходом алжирской сборной в финал Африканского кубка наций, информирует министерство внутренних дел Франции.

В сообщении министерства отмечается, что 249 человек взяты под стражу.

Французская пресса между тем напоминает, что в четверг, когда алжирцы вышли в полуфинал, футбольные фанаты устроили погромы в центре Парижа, сопровождавшиеся грабежами магазинов.

В Париже и Марселе проживает большое количество выходцев из Алжира, отмечает пресса.