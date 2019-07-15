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Дальнее зарубежье 15.07.2019 10:48

Футбольные фанаты учинили погромы в некоторых французских городах, около 300 человек задержаны

Не менее 282 человек задержали в ночь на понедельник после того, как в ряде французских городов футбольные фанаты учинили беспорядки в связи с выходом алжирской сборной в финал Африканского кубка наций, информирует министерство внутренних дел Франции.

В сообщении министерства отмечается, что 249 человек взяты под стражу.

Французская пресса между тем напоминает, что в четверг, когда алжирцы вышли в полуфинал, футбольные фанаты устроили погромы в центре Парижа, сопровождавшиеся грабежами магазинов.

В Париже и Марселе проживает большое количество выходцев из Алжира, отмечает пресса.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ФУТБОЛ, ФАНАТЫ, ПОГРОМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]