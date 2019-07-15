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СНГ 15.07.2019 12:28

В Казахстане не будут продавать землю иностранцам - Токаев

Казахстанская земля не будет продаваться иностранным гражданам, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в понедельник.

"Что касается иностранцев, земля им продаваться не будет. Здесь должна быть полная ясность", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства в Нур-Султане.

Президент отметил, что земля должна принадлежать тем, кто на ней работает.

"Правительство и, в частности, Минсельхоз приступили к мониторингу национального землепользования. Эту работу предстоит довести до логического завершения в связи с завершением моратория на отдельные нормы земельного кодекса в 2021 году. Речь идет о запрете на продажу и передачу в аренду земель сельхозназначения", - сказал президент.

Он указал, что необходимо принять окончательное решение по данному вопросу.

"Надеюсь, по данному вопросу выскажутся депутаты парламента, политические партии и общественность", - добавил Токаев.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, СЕЛЬХОЗЗЕМЛИ, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]