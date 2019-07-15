Azpetrol стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019

ООО «Azpetrol ltd» стало партнером 9-го Международного Caspian Energy Forum Baku – 2019, который будет проведен 19 сентября в азербайджанской столице. 9-й Международный Caspian Energy Forum посвящен 25-летнему юбилею подписания Контракта Века и 20-летнему юбилею деятельности Caspian Energy.

«Azpetrol ltd» является активным участником Caspian European Club, объединяющего в себе бизнесменов из 50-ти стран мира, сказал первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

Генеральный директор компании ООО «Azpetrol ltd» Джейхун Мамедов выразил готовность поддержать такое значимое для региона событие, как 9-й Международный Caspian Energy Forum Baku – 2019. По его словам, компания на протяжении долгих лет поддерживает Caspian European Club, активно участвует в проводимых бизнес-форумах.

«Azpetrol ltd» осуществляет свою деятельность на рынке с 1997 года, является национальной компанией, владеющей сетью самых современных, отвечающих международным стандартам бензозаправочных и газозаправочных станций и оказывающей высококачественные услуги своим клиентам на рынке продажи горючего в республике.

В работе Caspian Energy Forum Baku – 2019 примут участие более 1500 делегатов из 50 стран. Среди них - руководители государственных структур, министерств, государственных комитетов, государственных агентств, государственных служб, а также главы государственных и транснациональных компаний, международных финансовых институтов, ведущих аналитических центров, инвестиционных компаний и рейтинговых агентств стран Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов, а также представители дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Азербайджане.

Caspian Energy Forum Baku – 2019 будет состоять из трех сессий. Первая сессия будет посвящена теме развития нефтегазового сектора, промышленности и реализации инфраструктурных проектов в Азербайджане. Вторая сессия затронет вопросы развития финансового сектора, будет подробно рассказано о возможности инвестировании в Азербайджане, особое место во второй сессии уделено развитию малого и среднего бизнеса. В стреттьей сессии будет дан подробный отчет об успешной реализации ИКТ проектов, развитию агропромышленного комплекса и туристического потенциала Азербайджана.

В форуме пройдут пленарные тематические сессии и предусмотрены дополнительные возможности для работы и общения участников в ходе кофе-брейков, делового обеда.

Регистрация для участия на форуме: http://caspianenergyforum.com

Caspian European Club,объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионеи при активном участии Caspian Energy International Media Group.

Основателем и первым Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.