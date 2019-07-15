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ТЭК 15.07.2019 10:58

Вице-президент Транснефти Шарипов переизбран главой совета директоров НМТП

Совет директоров ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) переизбрал своим председателем вице-президента ПАО "Транснефть" Рашида Шарипова.

Как говорится в сообщении порта, соответствующее решение было принято на заседании совета директоров НМТП 12 июля.

Как сообщалось, акционеры НМТП избрали новый состав совета директоров на годовом собрании 14 июня. В него вошли руководитель Федерального агентства по управлению госимуществом (Росимущество) РФ Вадим Яковенко и курирующий вопросы безопасности вице-президент "Транснефти" Вячеслав Скворцов.

Свои места в новом составе кроме Шарипова сохранили первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин, вице-президент трубопроводной монополии Сергей Андронов, гендиректор НМТП Сергей Киреев.

Из совета вышли экс-министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и бывший директор департамента имущественных отношений Минтранса Александр Тихонов.

В составе совета директоров НМТП - шесть выбираемых членов и один назначаемый государством на правах владельца "золотой акции".

В новом составе 5 мест у представителей "Транснефти" и 1 - у представителя государства.

На правах владельца "золотой акции" в совете замглавы министерства транспорта РФ - руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта РФ Юрий Цветков.

"Новороссийский морской торговый порт" - одна из крупнейших стивидорных групп РФ. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область). Крупнейшим акционером НМТП является "Транснефть" - контролирует 62% акций, государство владеет 20% акций ПАО "НМТП" .

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Тэги: РОССИЯ, НМТП, СОВЕТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]