Планы России праздновать взятие Вильнюса и Каунаса неприемлемы - глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал неприемлемым решение России отметить артиллерийскими салютами 75-годовщину освобождения Вильнюса и Каунаса от фашистских войск.

Министр подчеркивает, что победа над фашизмом не принесла Литве освобождение, а лишь еще одну оккупацию.

"Не следует путать двух вещей, что обычно систематически делается российской стороной. Эта победа над фашизмом, над нацистами и их идеологией. Несомненно, это было судьбоносно для всего мирового развития", - сказал Линкявичюс в интервью радиостанции LRT.

"Но Литве это не принесло освобождение, что акцентируется на этих празднованиях и салютах. Это была еще одна оккупация, продолжились ссылки, репрессии и подобные вызовы. Поэтому праздновать это в контексте праздника, а именно освобождения, неприемлемо", - подчеркнул министр.

В минувший четверг литовский МИД распространил заявление, в котором осудил решение России праздновать взятие Вильнюса и Каунаса.

Праздничный салют в честь 75-летия освобождения столицы Литвы от фашистских войск дали в Москве в субботу, 13 июля.

Салют в честь освобождения Каунаса будет дан 1 августа.

Ранее газета Минобороны РФ "Красная звезда" сообщила, что военные в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приступают к проведению праздничных салютов в честь освобождения городов СССР и Восточной Европы.

В Москве в 2019-2020 годах будет проведено 17 праздничных салютов в честь 75-й годовщины освобождения советских Городов-Героев и столиц европейских государств от немецко-фашистских захватчиков.