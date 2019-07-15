Планы России праздновать взятие Вильнюса и Каунаса неприемлемы - глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал неприемлемым решение России отметить артиллерийскими салютами 75-годовщину освобождения Вильнюса и Каунаса от фашистских войск.
Министр подчеркивает, что победа над фашизмом не принесла Литве освобождение, а лишь еще одну оккупацию.
"Не следует путать двух вещей, что обычно систематически делается российской стороной. Эта победа над фашизмом, над нацистами и их идеологией. Несомненно, это было судьбоносно для всего мирового развития", - сказал Линкявичюс в интервью радиостанции LRT.
"Но Литве это не принесло освобождение, что акцентируется на этих празднованиях и салютах. Это была еще одна оккупация, продолжились ссылки, репрессии и подобные вызовы. Поэтому праздновать это в контексте праздника, а именно освобождения, неприемлемо", - подчеркнул министр.
В минувший четверг литовский МИД распространил заявление, в котором осудил решение России праздновать взятие Вильнюса и Каунаса.
Праздничный салют в честь 75-летия освобождения столицы Литвы от фашистских войск дали в Москве в субботу, 13 июля.
Салют в честь освобождения Каунаса будет дан 1 августа.
Ранее газета Минобороны РФ "Красная звезда" сообщила, что военные в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приступают к проведению праздничных салютов в честь освобождения городов СССР и Восточной Европы.
В Москве в 2019-2020 годах будет проведено 17 праздничных салютов в честь 75-й годовщины освобождения советских Городов-Героев и столиц европейских государств от немецко-фашистских захватчиков.
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