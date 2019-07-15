Восьмой российский самолет с элементами С-400 прибыл на авиабазу под Анкарой

Восьмой российский грузовой самолет в понедельник доставил элементы зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию, сообщили местные СМИ со ссылкой на Минобороны Турции.
Самолет приземлился на авиабазе "Мюртед" возле Анкары.
Транспортные самолеты с компонентами С-400 начали прибывать в Турцию в пятницу.
Турецкий министр обороны Хулуси Акар в пятницу заявил, что одновременно с поставками С-400 в РФ и Турции продолжается обучение турецких военных, которым предстоит использовать эти системы.
ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
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