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Регион 15.07.2019 11:00

Восьмой российский самолет с элементами С-400 прибыл на авиабазу под Анкарой

Восьмой российский грузовой самолет в понедельник доставил элементы зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию, сообщили местные СМИ со ссылкой на Минобороны Турции.

Самолет приземлился на авиабазе "Мюртед" возле Анкары.

Транспортные самолеты с компонентами С-400 начали прибывать в Турцию в пятницу.

Турецкий министр обороны Хулуси Акар в пятницу заявил, что одновременно с поставками С-400 в РФ и Турции продолжается обучение турецких военных, которым предстоит использовать эти системы.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, С/400, САМОЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]