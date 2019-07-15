Азербайджан может купить у Турции 600 грузовых вагонов на $36 млн

Предприятие «Turkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.S.» (TUDEMSAS) при Минтрансе и инфраструктуры Турции рассчитывает произвести для Азербайджана 600 грузовых вагонов на общую сумму $36 млн.

«TUDEMSAS на базе привезенного из Азербайджана грузового вагона типа EA произвело два прототипа новых вагонов для азербайджанской стороны. Вагоны успешно прошли тестовые испытания и после добавления необходимого оборудования будут переданы заказчику. После их доставки мы ожидаем большого заказа от Азербайджана», - сообщает турецкая газета Sabah со ссылкой на гендиректора компании Мехмета Башоглу.

По его словам, новые вагоны предназначены исключительно для использования Азербайджаном и Турцией.

«Мы рассчитываем произвести по заказу Азербайджана 600 подобных вагонов. Общая стоимость этой сделки оценивается в $36 млн», - заявил Башоглу.

Он также сообщил, что на повестке дня – вопрос об организации в Турции совместного с ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) производства вагонов. «С таким предложением выступило АЖД. Мы со своей стороны готовы оказать всестороннюю поддержку для создания совместного предприятия», - отметил Башоглу.

Он также сообщил, что годовой объем производства TUDEMSAS составляет 700 вагонов.

Предприятие TUDEMSAS основано в 1939 году для ремонта паровозов и грузовых вагонов. Параллельно с развитием железнодорожного транспорта она начала производить грузовые вагоны в 1953 году.

В настоящее время компания осуществляет ремонт грузовых и пассажирских вагонов и производство грузовых вагонов и запасных частей любого типа.

Н.Аббасова