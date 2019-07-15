Токаев не исключает возможности внесения изменений в нефтегазовые контракты для справедливой оплаты труда казахстанцев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству обеспечить справедливую оплату труда казахстанцев на нефтегазовых проектах республики.
"Поручаю правительству, Аскар Узакпаевич (Мамин, премьер-министр - ИФ-К), проведите детальный анализ ситуации, в том числе и по условиям работы, заработной плате рабочих. Если требуются изменения в контракты с инвесторами (...), необходимо этот вопрос не снимать с повестки дня", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства в понедельник.
Необходимо уделить внимание защите трудовых прав граждан Казахстана, подчеркнул президент.
"В этом году 4 июля в городе Атырау я ставил задачу обеспечить справедливую оплату труда местных и иностранных рабочих, выполняющих одну и ту же работу", - напомнил глава государства.
29 июня в вахтовом поселке Тенгиз в Атырауской области произошла драка между местными и иностранными рабочими подрядной компании Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore (CСЕР). Поводом для драки послужила непристойная фотография, опубликованная в профиле в Whatsapp сотрудником компании - гражданином Ливии, на которой изображен он и местная девушка-оператор. Всего в результате драки легкие телесные повреждения получили более 40 человек.
На следующий день глава Атырауской области Нурлан Ногаев на совещании с руководством компании "Тенгизшевройл" (ТШО) заявил, что инцидент стал следствием неравных условий труда местных и иностранных рабочих.
"Тенгизшевройл" разрабатывает нефтегазовые месторождения Тенгиз и Королевское в Атырауской области Казахстана.
Участниками ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron (50%) и ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через нацкомпанию "КазМунайГаз" (20%), а также российско-американское СП LUKArco (5%). Компания работает в Казахстане с 1993 года.
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