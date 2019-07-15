Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9162 RUR   0.027 GBR   2.1321 TRY   0.2989

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.21 0.01 Brent 66.72 0.20

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 15.07.2019 11:23

Токаев не исключает возможности внесения изменений в нефтегазовые контракты для справедливой оплаты труда казахстанцев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству обеспечить справедливую оплату труда казахстанцев на нефтегазовых проектах республики.

"Поручаю правительству, Аскар Узакпаевич (Мамин, премьер-министр - ИФ-К), проведите детальный анализ ситуации, в том числе и по условиям работы, заработной плате рабочих. Если требуются изменения в контракты с инвесторами (...), необходимо этот вопрос не снимать с повестки дня", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства в понедельник.

Необходимо уделить внимание защите трудовых прав граждан Казахстана, подчеркнул президент.

"В этом году 4 июля в городе Атырау я ставил задачу обеспечить справедливую оплату труда местных и иностранных рабочих, выполняющих одну и ту же работу", - напомнил глава государства.

29 июня в вахтовом поселке Тенгиз в Атырауской области произошла драка между местными и иностранными рабочими подрядной компании Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore (CСЕР). Поводом для драки послужила непристойная фотография, опубликованная в профиле в Whatsapp сотрудником компании - гражданином Ливии, на которой изображен он и местная девушка-оператор. Всего в результате драки легкие телесные повреждения получили более 40 человек.

На следующий день глава Атырауской области Нурлан Ногаев на совещании с руководством компании "Тенгизшевройл" (ТШО) заявил, что инцидент стал следствием неравных условий труда местных и иностранных рабочих.

"Тенгизшевройл" разрабатывает нефтегазовые месторождения Тенгиз и Королевское в Атырауской области Казахстана.

Участниками ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron (50%) и ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через нацкомпанию "КазМунайГаз" (20%), а также российско-американское СП LUKArco (5%). Компания работает в Казахстане с 1993 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, НЕФТЕГАЗ, КОНТРАКТЫ, ИЗМЕНЕНИЯ


Похожие новости


Баку и Астана создают рабгруппы для транспортировки казахстанской нефти и газа через Азербайджан – глава Минэнерго Казахстана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]