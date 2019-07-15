Рост ВВП Азербайджана в I полугодии ускорился до 2,4%

Рост ВВП Азербайджана в январе-июне 2019 года составил 2,4% против 1,3% за аналогичный период 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
Номинальный объем ВВП за январь-июнь 2019 года составил 37 млрд 825,2 млн манатов.
ВВП на душу населения в первом полугодии текущего года составил 3,828 тыс. манатов.
По данным Госкомстата 44,6% ВВП в январе-июне 2019 года произведено в промышленности. Доля налогов в ВВП составила 9%.
По данным статистики, в отчетном периоде рост имел место во всех отраслях, за исключением строительства (спад на 11,2%).
Правительство Азербайджана рост ВВП в 2019 году прогнозирует на 3,2%.
В 2018 году рост ВВП Азербайджана составил 1,4%.
Н.Аббасова
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