Рост ВВП Азербайджана в I полугодии ускорился до 2,4%

Рост ВВП Азербайджана в январе-июне 2019 года составил 2,4% против 1,3% за аналогичный период 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Номинальный объем ВВП за январь-июнь 2019 года составил 37 млрд 825,2 млн манатов.

ВВП на душу населения в первом полугодии текущего года составил 3,828 тыс. манатов.

По данным Госкомстата 44,6% ВВП в январе-июне 2019 года произведено в промышленности. Доля налогов в ВВП составила 9%.

По данным статистики, в отчетном периоде рост имел место во всех отраслях, за исключением строительства (спад на 11,2%).

Правительство Азербайджана рост ВВП в 2019 году прогнозирует на 3,2%.

В 2018 году рост ВВП Азербайджана составил 1,4%.

Н.Аббасова