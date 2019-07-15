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Макроэкономика 15.07.2019 11:27

Рост ВВП Азербайджана в I полугодии ускорился до 2,4%

Рост ВВП Азербайджана в январе-июне 2019 года составил 2,4% против 1,3% за аналогичный период 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Номинальный объем ВВП за январь-июнь 2019 года составил 37 млрд 825,2 млн манатов.

ВВП на душу населения в первом полугодии текущего года составил 3,828 тыс. манатов.

По данным Госкомстата 44,6% ВВП в январе-июне 2019 года произведено в промышленности. Доля налогов в ВВП составила 9%.

По данным статистики, в отчетном периоде рост имел место во всех отраслях, за исключением строительства (спад на 11,2%).

Правительство Азербайджана рост ВВП в 2019 году прогнозирует на 3,2%.

В 2018 году рост ВВП Азербайджана составил 1,4%.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВВП, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]