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Дальнее зарубежье 15.07.2019 13:03

Южная Корея отказала во въезде 26 гражданам РФ

Группа российских граждан, которым 13 июля было отказано во въезде в Южную Корею, покинула страну, сообщает посольство РФ в Сеуле.

"В результате оперативных мер, предпринятых посольством во взаимодействии с представительством авиакомпании S7, к 16:00 15 июля все недопущенные российские граждане покинули Республику Корея", - говорится в сообщении в Фейсбуке посольства.

В посольстве уточнили, что всего иммиграционная служба Республики Корея отказала во въезде 26 российским гражданам, прибывшим в ночь с 13 на 14 июля рейсами авиакомпании S7, в связи с тем, что при прохождении пограничного контроля не смогли подтвердить цель своего приезда.

Ранее сообщалось, что группе российских граждан, прибывших в Южную Корею рейсом авиакомпании S7 13 июля, отказали во въезде в страну. "При прохождении пограничного контроля они не смогли подтвердить, что прибыли в страну в туристических целях", - сообщили ранее в посольстве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ЮЖКОРЕЯ, ВЪЕЗД, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]