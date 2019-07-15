Южная Корея отказала во въезде 26 гражданам РФ

Группа российских граждан, которым 13 июля было отказано во въезде в Южную Корею, покинула страну, сообщает посольство РФ в Сеуле.

"В результате оперативных мер, предпринятых посольством во взаимодействии с представительством авиакомпании S7, к 16:00 15 июля все недопущенные российские граждане покинули Республику Корея", - говорится в сообщении в Фейсбуке посольства.

В посольстве уточнили, что всего иммиграционная служба Республики Корея отказала во въезде 26 российским гражданам, прибывшим в ночь с 13 на 14 июля рейсами авиакомпании S7, в связи с тем, что при прохождении пограничного контроля не смогли подтвердить цель своего приезда.

Ранее сообщалось, что группе российских граждан, прибывших в Южную Корею рейсом авиакомпании S7 13 июля, отказали во въезде в страну. "При прохождении пограничного контроля они не смогли подтвердить, что прибыли в страну в туристических целях", - сообщили ранее в посольстве.