Южная Корея отказала во въезде 26 гражданам РФ

Группа российских граждан, которым 13 июля было отказано во въезде в Южную Корею, покинула страну, сообщает посольство РФ в Сеуле.
"В результате оперативных мер, предпринятых посольством во взаимодействии с представительством авиакомпании S7, к 16:00 15 июля все недопущенные российские граждане покинули Республику Корея", - говорится в сообщении в Фейсбуке посольства.
В посольстве уточнили, что всего иммиграционная служба Республики Корея отказала во въезде 26 российским гражданам, прибывшим в ночь с 13 на 14 июля рейсами авиакомпании S7, в связи с тем, что при прохождении пограничного контроля не смогли подтвердить цель своего приезда.
Ранее сообщалось, что группе российских граждан, прибывших в Южную Корею рейсом авиакомпании S7 13 июля, отказали во въезде в страну. "При прохождении пограничного контроля они не смогли подтвердить, что прибыли в страну в туристических целях", - сообщили ранее в посольстве.
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