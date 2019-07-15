Президент Казахстана назвал соцсети основным источником информации, призвал чиновников активнее пользоваться ими

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал чиновников активнее работать с социальными сетями, которые стали основным источником информации.

"Следует провести системную работу по налаживанию эффективной системы коммуникации с населением и бизнесом, прежде всего, в каждом центральном и местном исполнительном органе должны функционировать постоянно действующие площадки для прямой и обратной связи с населением. Особое внимание надо уделить работе с социальными сетями", - заявил Токаев на расширенном заседании казахстанского правительства в понедельник.

"Каждый государственный служащий должен быть активным в социальных сетях по курируемым вопросам. В век интернета - это уже обязанность", - подчеркнул президент Казахстана.

"Они (чиновники - ИФ) могут выступать в сетевых дискуссиях, отвечать на вопросы населения и общества в режиме онлайн. Ведь очевидно, что соцсети, а не традиционные СМИ, стали сегодня основными источниками информации", - сказал Токаев.

Кроме того президент Казахстана поручил правительству и администрации президента разработать концепцию развития государственного управления.

"Мы должны четко понять, что мир, а вместе с тем и наше общество изменились. Прежние подходы, инструментарии стремительно теряют эффективность. Необходимы реформы, новые решения старых проблем. Поэтому для повышения эффективности госаппарата, перезагрузки его взаимодействия с обществом поручаю администрации президента совместно с правительством разработать концепцию развития государственного управления", - сказал Токаев.

"В следующем году данный проект будет рассмотрен на заседании правительства, а возможно и на заседании национального совета", - отметил президент Казахстана.