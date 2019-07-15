Ближний Восток не должен быть регионом с ядерным оружием - глава МИД Великобритании

Глава МИД Британии Джереми Хант заявил, что на фоне дестабилизирующей активности Ирана на Ближнем Востоке необходимо избегать эскалации ситуации и не допустить распространение ядерного оружия в этом регионе мира.
Такие заявления Хант сделал, отправляясь на Совет ЕС по иностранным делам в Брюсселе.
"Направляюсь в Брюссель для экстренных переговоров на тему того, как снизить напряженность с Ираном. Его подход к Ближнему Востоку - в корне дестабилизирующий, но мы хотим сократить, а не увеличивать напряженность - вокруг (танкера - ИФ) Grace 1, и избежать получения этим регионом ядерного оружия. Но соглашение есть соглашение, и если одна из сторон нарушает его...", - написал Хант в Twitter в понедельник.
В то же время он не уточнил, какое именно соглашение он имел в виду.
Ранее газета The Guardian писала, что Хант в выступлении перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе подчеркнет особую важность сохранения ядерной сделки с Ираном для всего человечества.
Глава МИД также коснется ситуации с задержанием 4 июля властями британского Гибралтара танкера Grace 1, перевозившего иранскую нефть в Сирию, что нарушает санкции ЕС.
Иран, после выхода в мае 2018 года США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, неоднократно критиковал европейских участников соглашения за невыполнение своих обязательств, связанных с экономикой.
7 июля Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.
Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.
7 июля иранские власти также предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.
ФРГ, Франция и Великобритания ("евротройка") накануне в совместном заявлении призвали Иран пересмотреть недавние решения по сокращению объема исполняемых им обязательств по СВПД.
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