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Дальнее зарубежье 15.07.2019 13:35

Ближний Восток не должен быть регионом с ядерным оружием - глава МИД Великобритании

Глава МИД Британии Джереми Хант заявил, что на фоне дестабилизирующей активности Ирана на Ближнем Востоке необходимо избегать эскалации ситуации и не допустить распространение ядерного оружия в этом регионе мира.

Такие заявления Хант сделал, отправляясь на Совет ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

"Направляюсь в Брюссель для экстренных переговоров на тему того, как снизить напряженность с Ираном. Его подход к Ближнему Востоку - в корне дестабилизирующий, но мы хотим сократить, а не увеличивать напряженность - вокруг (танкера - ИФ) Grace 1, и избежать получения этим регионом ядерного оружия. Но соглашение есть соглашение, и если одна из сторон нарушает его...", - написал Хант в Twitter в понедельник.

В то же время он не уточнил, какое именно соглашение он имел в виду.

Ранее газета The Guardian писала, что Хант в выступлении перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе подчеркнет особую важность сохранения ядерной сделки с Ираном для всего человечества.

Глава МИД также коснется ситуации с задержанием 4 июля властями британского Гибралтара танкера Grace 1, перевозившего иранскую нефть в Сирию, что нарушает санкции ЕС.

Иран, после выхода в мае 2018 года США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, неоднократно критиковал европейских участников соглашения за невыполнение своих обязательств, связанных с экономикой.

7 июля Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.

Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.

7 июля иранские власти также предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.

ФРГ, Франция и Великобритания ("евротройка") накануне в совместном заявлении призвали Иран пересмотреть недавние решения по сокращению объема исполняемых им обязательств по СВПД.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИД, БЛИЖВОСТОК, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]