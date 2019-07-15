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ТЭК 15.07.2019 11:38

Укртранснафта начала транспортировку американской нефти на Кременчугский НПЗ

АО "Укртранснафта" после проверки качественных показателей начало прием в нефтетранспортную систему нефти сорта Bakken, которую в конце прошлой недели доставили танкером из США для нужд Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

"После подтверждения соответствия показателей сырья "Укртранснафта" начала прием нефти для дальнейшего ее транспортировки по нефтепроводу Одесса-Кременчуг на мощности Кременчугского НПЗ", - сообщается на странице "Укртранснафта" в Facebook.

6 июля в Одессу на танкере Wisdom Venture прибыла первая партия нефти из США. Вслед за первой закупкой должны последовать еще несколько. Следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу в августе.

"Укртатнафта" эксплуатирует Кременчугский НПЗ. Проектная мощность завода по переработке сырья - 18,6 млн тонн в год, номинальная - около 7,3 млн тонн в год.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафты", еще по 28% контролируют структуры экс-владельцев Приватбанка и бизнесмена Александра Ярославского.

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Тэги: УКРАИНА, НПЗ, НЕФТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]