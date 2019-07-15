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Дальнее зарубежье 15.07.2019 13:47

Члены Демократической партии раскритиковали Трампа за его расистские комментарии

Президент США Дональда Трампа подвергся критике за нелестные высказывания о членах Конгресса от Демократической партии, выходцах из стран Африки, сообщает в понедельник американский телеканал CNN.

"Расизму и ксенофобии не место в Америке", - так прокомментировал высказывания Трампа в своем Twitter бывший вице-президент Джо Байден.

"Вы разжигаете национализм среди белого населения, потому что вы недовольны тем, что люди как мы служат в Конгрессе и борются против вашей пронизанной ненавистью пропаганды", - написала в своем Twitter конгрессвумен-демократ от штата Миннесота Ильхан Абдуллахи Омар.

Трамп, который в прошлом году неоднократно называл страны Африки "мировым захолустьем" и говорил о "захвате" США мигрантами, ранее негативно отозвался о членах Конгресса - выходцах из ряда африканских стран.

"Так интересно видеть прогрессивных женщин-членов конгресса от Демократической партии, которые изначально приехали из стран, правительства которых - это полная катастрофа, это худшие, самые коррумпированные и неадекватные в мире правительства (если у них вообще есть функционирующие правительства)", - написал президент США в своем Twitter. Он также обвинил этих женщин в том, что они "злобно говорят гражданам США, самому великому и могущественному народу, как нужно управлять страной".

Трамп отметил, что женщины-демократы, которые иммигрировали в США, "должны вернуться туда", откуда приехали. При этом конкретных имен членов конгресса он не назвал.

Трамп неоднократно предупреждал, что если в следующем году вместо него президентом будет избран демократ, то США откроют границы для опасных иммигрантов.

Согласно результатам опроса избирателей, который был проведен каналом NBC News и издательством Wall Street Journal, бывший вице-президент, демократ Джо Байден лидирует в борьбе за президентскую номинацию, обойдя Трампа на 9 %. Как показало исследование, его поддерживают в основном избиратели-афроамериканцы, жители провинции и женщины.

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Тэги: США, ТРАМП, РАСИЗМ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]