Члены Демократической партии раскритиковали Трампа за его расистские комментарии

Президент США Дональда Трампа подвергся критике за нелестные высказывания о членах Конгресса от Демократической партии, выходцах из стран Африки, сообщает в понедельник американский телеканал CNN.
"Расизму и ксенофобии не место в Америке", - так прокомментировал высказывания Трампа в своем Twitter бывший вице-президент Джо Байден.
"Вы разжигаете национализм среди белого населения, потому что вы недовольны тем, что люди как мы служат в Конгрессе и борются против вашей пронизанной ненавистью пропаганды", - написала в своем Twitter конгрессвумен-демократ от штата Миннесота Ильхан Абдуллахи Омар.
Трамп, который в прошлом году неоднократно называл страны Африки "мировым захолустьем" и говорил о "захвате" США мигрантами, ранее негативно отозвался о членах Конгресса - выходцах из ряда африканских стран.
"Так интересно видеть прогрессивных женщин-членов конгресса от Демократической партии, которые изначально приехали из стран, правительства которых - это полная катастрофа, это худшие, самые коррумпированные и неадекватные в мире правительства (если у них вообще есть функционирующие правительства)", - написал президент США в своем Twitter. Он также обвинил этих женщин в том, что они "злобно говорят гражданам США, самому великому и могущественному народу, как нужно управлять страной".
Трамп отметил, что женщины-демократы, которые иммигрировали в США, "должны вернуться туда", откуда приехали. При этом конкретных имен членов конгресса он не назвал.
Трамп неоднократно предупреждал, что если в следующем году вместо него президентом будет избран демократ, то США откроют границы для опасных иммигрантов.
Согласно результатам опроса избирателей, который был проведен каналом NBC News и издательством Wall Street Journal, бывший вице-президент, демократ Джо Байден лидирует в борьбе за президентскую номинацию, обойдя Трампа на 9 %. Как показало исследование, его поддерживают в основном избиратели-афроамериканцы, жители провинции и женщины.
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