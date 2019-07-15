Азербайджан с августа обнуляет таможенные пошлины на импорт некоторых видов жидкого пропана и бутана

Импорт в Азербайджан некоторых видов пропана и бутана в жидком виде с 10 августа 2019 года освобождается от уплаты таможенных пошлин, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.
Соответствующее решение принято Кабинетом министров Азербайджана 12 июля 2019 года.
«Таможенные пошлины на импорт в Азербайджан жидкого пропана, предназначенного для специфических процессов переработки, а также используемого в других химических реакциях и для прочих целей пропана чистотой более 90%, но ниже 99%, будут снижены с 15% до 0», - отмечается в постановлении кабмина.
Кроме того, с 15% до 0 снижены таможенные пошлины на импорт в Азербайджан бутана в жидком виде для специфических процессов переработки, а также для других химических реакций и для прочих целей бутана чистотой более 90%, но ниже 99%. Данное решение также вступит в силу с 10 августа 2019 года.
Н.Аббасова
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