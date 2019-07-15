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ТЭК 15.07.2019 12:01

Азербайджан с августа обнуляет таможенные пошлины на импорт некоторых видов жидкого пропана и бутана

Импорт в Азербайджан некоторых видов пропана и бутана в жидком виде с 10 августа 2019 года освобождается от уплаты таможенных пошлин, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.

Соответствующее решение принято Кабинетом министров Азербайджана 12 июля 2019 года.

«Таможенные пошлины на импорт в Азербайджан жидкого пропана, предназначенного для специфических процессов переработки, а также используемого в других химических реакциях и для прочих целей пропана чистотой более 90%, но ниже 99%, будут снижены с 15% до 0», - отмечается в постановлении кабмина.

Кроме того, с 15% до 0 снижены таможенные пошлины на импорт в Азербайджан бутана в жидком виде для специфических процессов переработки, а также для других химических реакций и для прочих целей бутана чистотой более 90%, но ниже 99%. Данное решение также вступит в силу с 10 августа 2019 года.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГАЗ, СЖИЖЕННЫЙ, ПОШЛИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]