Азербайджан с августа обнуляет таможенные пошлины на импорт некоторых видов жидкого пропана и бутана

Импорт в Азербайджан некоторых видов пропана и бутана в жидком виде с 10 августа 2019 года освобождается от уплаты таможенных пошлин, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.

Соответствующее решение принято Кабинетом министров Азербайджана 12 июля 2019 года.

«Таможенные пошлины на импорт в Азербайджан жидкого пропана, предназначенного для специфических процессов переработки, а также используемого в других химических реакциях и для прочих целей пропана чистотой более 90%, но ниже 99%, будут снижены с 15% до 0», - отмечается в постановлении кабмина.

Кроме того, с 15% до 0 снижены таможенные пошлины на импорт в Азербайджан бутана в жидком виде для специфических процессов переработки, а также для других химических реакций и для прочих целей бутана чистотой более 90%, но ниже 99%. Данное решение также вступит в силу с 10 августа 2019 года.

Н.Аббасова