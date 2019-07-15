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Дальнее зарубежье 15.07.2019 12:17

Афганские военные за неделю ликвидировали на севере страны 87 боевиков

В ходе контртеррористической операции "Шохин-207" в северной афганской провинции Балх на минувшей неделе ликвидированы 87 боевиков, в том числе 22 полевых командира движения "Талибан" , сообщил "Интерфаксу" в понедельник начальник пресс-центра 209-го корпуса Национальной армии Афганистана Ханиф Резаи.

По его словам, еще 77 террористов получили ранения, семь боевиков вместе с оружием взяты в плен.

Резаи сообщил, что операция, в которой задействованы Вооруженные силы Афганистана, проводится при поддержке войсковой авиации на территории уездов Чимтал, Чарболак, Балх и Давлатабад.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, АРМИЯ, БОЕВИКИ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]