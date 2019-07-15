Афганские военные за неделю ликвидировали на севере страны 87 боевиков

В ходе контртеррористической операции "Шохин-207" в северной афганской провинции Балх на минувшей неделе ликвидированы 87 боевиков, в том числе 22 полевых командира движения "Талибан" , сообщил "Интерфаксу" в понедельник начальник пресс-центра 209-го корпуса Национальной армии Афганистана Ханиф Резаи.

По его словам, еще 77 террористов получили ранения, семь боевиков вместе с оружием взяты в плен.

Резаи сообщил, что операция, в которой задействованы Вооруженные силы Афганистана, проводится при поддержке войсковой авиации на территории уездов Чимтал, Чарболак, Балх и Давлатабад.