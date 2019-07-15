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Религия 15.07.2019 12:17

В Вашингтоне пройдет «круглый стол» на тему религиозной толерантности в Азербайджане

Председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Азербайджана (ГКРРС) Мубариз Гурбанлы отправился с визитом в США, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в госкомитете.

«Азербайджанская делегация, возглавляемая Гурбанлы, 16-18 июля в Вашингтоне примет участие в работе II министерской конференции по продвижению свободы вероисповедания»,- отметили в ГКРРС.

Собеседник агентства сообщил, что в рамках конференции состоится круглый стол на тему «Азербайджан - модель религиозной толерантности».

В конференции ожидается участие главы Госдепа США Майка Помпео.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГОСКОМИТЕТ, США, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]