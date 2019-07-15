В Вашингтоне пройдет «круглый стол» на тему религиозной толерантности в Азербайджане

Председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Азербайджана (ГКРРС) Мубариз Гурбанлы отправился с визитом в США, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в госкомитете.

«Азербайджанская делегация, возглавляемая Гурбанлы, 16-18 июля в Вашингтоне примет участие в работе II министерской конференции по продвижению свободы вероисповедания»,- отметили в ГКРРС.

Собеседник агентства сообщил, что в рамках конференции состоится круглый стол на тему «Азербайджан - модель религиозной толерантности».

В конференции ожидается участие главы Госдепа США Майка Помпео.

Ф.Исазаде