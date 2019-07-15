Азербайджанская делегация приняла участие в праздновании Сабантуя в Дагестане

6 - 7 июля 2019 года в городе Кизилюрт (Республика Дагестан, Россия) впервые прошел Южный Сабантуй. Татарский праздник был организован в рамках соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Татарстаном и Дагестаном, в нем приняли участие делегации из 11 регионов России, а также Азербайджана, Казахстана и Турции.
В рамках культурной программы были организованы национальные подворья и оформлены юрты, где татарстанские и дагестанские этносы презентовали традиционные предметы быта и изделия народных промыслов и ремесел, а также угощали блюдами национальных кухонь.
Азербайджан на празднике представили члены Общественного объединения «Татарстан» (председатель Абас Миняшев).
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