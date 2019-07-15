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15.07.2019 12:24

Азербайджанская делегация приняла участие в праздновании Сабантуя в Дагестане

6 - 7 июля 2019 года в городе Кизилюрт (Республика Дагестан, Россия) впервые прошел Южный Сабантуй. Татарский праздник был организован в рамках соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Татарстаном и Дагестаном, в нем приняли участие делегации из 11 регионов России, а также Азербайджана, Казахстана и Турции.

В рамках культурной программы были организованы национальные подворья и оформлены юрты, где татарстанские и дагестанские этносы презентовали традиционные предметы быта и изделия народных промыслов и ремесел, а также угощали блюдами национальных кухонь.

Азербайджан на празднике представили члены Общественного объединения «Татарстан» (председатель Абас Миняшев).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]