В Тегеране до сих пор не увидели готовность стран ЕС к конкретным шагам по сохранению СВПД

Европейские страны все еще не проявили готовности предпринять конкретные шаги для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы, заявил глава МИД Исламской республики Джавад Зариф.

"Европейцы утверждают, что хотят сохранить СВПД, но мы пока не видели их готовности инвестировать в сохранении сделки", - сказал журналистам в Нью-Йорке Зариф, которого цитируют в понедельник иранские СМИ.

"Есть большая разница между желанием и готовностью внести конкретный вклад. Европейцы пока не продемонстрировали такую разницу", - отметил министр.

Он сделал это заявление в преддверии открывающегося в понедельник в Брюсселе заседания Совета ЕС по иностранным делам, который обсудит иранскую сделку и обострение обстановки в регионе Персидского залива.

"Министры обсудят ситуацию с ядерным соглашением, но возможно, что дискуссии охватят более широкий круг вопросов, так как все они формируют очень сложную региональную обстановку", - сказал журналистам перед заседанием высокопоставленный европейский чиновник, знакомя на условиях анонимности представителей СМИ с повесткой дня Совета ЕС.

Он сообщил, что Евросоюз поддерживает контакты со своими партнерами по СВПД с целью определить, когда и на каком уровне должна состояться совместная комиссия, которую планируется провести в ближайшее время.

"Даты еще нет. На этом этапе мы находимся в постоянном контакте (с участниками СВПД - ИФ). Но мы используем и другие каналы, чтобы донести наш сигнал с целью настоять на возвращении Ирана к соблюдению положений соглашения", - уточнил функционер ЕС.

По его словам, отход Ирана от своих обязательств в рамках СВПД недопустим, и позиция ЕС по этому поводу абсолютно ясна.

Иран дважды сокращал свои обязательства в рамках СВПД, поскольку, по его мнению, ЕС не выполнил свое обязательство распространить специальный механизм расчетов с Тегераном в обход американских санкций INSTEX на экспорт иранской нефти.

Европейский чиновник отметил, что функционирование специального механизма началось, осуществляются первые торговые транзакции. Еще семь государств-членов заявили публично, что они намерены присоединиться к этому специальному механизму.

По его словам, помимо этих семи стран, ведутся дискуссии с еще рядом государств о присоединении к INSTEX.

В ответ на вопрос, примет ли этот совет какие-либо конкретные решения по торговле иранской нефтью, либо путем включения в INSTEX транзакций по нефти, либо убеждением Китая покупать больше иранской нефти, функционер ЕС сказал: "Всё, что может способствовать сохранению СВПД, - это благое дело. Но в понедельник будет иной процесс. В понедельник ситуацию будут обсуждать не три европейских члена совместной комиссии СВПД, а еще 25 государств ЕС".

"Министерский уровень служит для того, чтобы проинформировать (членов совета - ИФ), провести брифинг по ситуации, чтобы попытаться найти возможность смягчить негативные последствия (антииранских - ИФ) санкций", - сказал чиновник.

Ранее Иран дал ЕС еще 60 дней на выполнение своих обязательств, пригрозив в противном случае пойти на дальнейшие сокращения своих обязательства в ядерной сфере.