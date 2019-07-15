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Бизнес и законодательство 15.07.2019 12:46

SOCAR Carbamide Plant продал 25 тыс. тонн карбамида Агролизингу

Карбамидный завод SOCAR Carbamide Plant начал продажу карбамида ОАО «Агролизинг», сообщил гендиректор предприятия Хаял Джафаров.

«SOCAR Carbamide Plant начал продажу своей продукции ОАО «Агролизинг». Объем проданной этой компании партии составил 25 тыс. тонн карбамида», - сказал Х.Джафаров в видеобращении на сайте SOCAR.

Он отметил, что в целом завод рассчитывает на местном рынке реализовывать 30% всей производимой на предприятии продукции.

По данным SOCAR, карбамидный завод до сих пор произвел 60 тыс. тонн карбамида, из которых порядка 45 тыс. тонн на тендерной основе было экспортировано в Турцию и Украину, на местном рынке - азербайджанскому ООО «Azfert».

Реализацией карбмидной продукции, производимой на заводе SOCAR Carbamide Plant в Сумгайыте, занимается Управление маркетинга и экспортных операций (УМЭО) SOCAR.

Как сообщалось, ОАО «Агролизинг» в июля 2019 года заключил контракт с УМЭО на закупку карбамидных удобрений на сумму 10,5 млн манатов ($6,18 млн по текущему курсу).

Ранее гендиректор завода Хаял Джафаров сообщал, что по расчетам предприятия основным покупателем карбамида на внутреннем рынке станет ОАО «Агролизинг».

Карбамидный завод был введен в эксплуатацию 16 января 2019 года. Предприятие включает три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул.

Ежедневно на заводе будет производиться 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида. При этом ежегодные доходы завода от экспорта карбамида прогнозируются на уровне $160 млн.

Внутренние потребности Азербайджана в карбамиде составляют 100-150 тыс. тонн в год. С учетом мощности завода по производству 650-660 тыс. тонн карбамида, на экспорт будет направляться до 500 тыс. тонн в год готовой продукции.

Основными рынками сбыта считаются Турция, страны Черноморского региона и Средиземноморья.

Общая стоимость строительства завода составила 780 млн евро, из которых 197 млн евро составили средства, выделенные из госбюджета Азербайджана, 500 млн евро - заемные средства, 80-85 млн евро - налоговые и прочие отчисления в бюджет в ходе строительства, которые выплатила компания SOCAR из собственных средств.

Агролизинг входит в структуру Минсельхоза Азербайджана.

Н.Аббасова

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Тэги: КАРБАМИД, ПРОДАЖИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]