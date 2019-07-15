Лукашенко принял приглашение Зеленского приехать на форум регионов в Житомире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского принять участие в форуме регионов, сообщил посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол.

"Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко на форум регионов в Житомире. Наш президент подтвердил свое участие. Это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях", - сказал Сокол, которого цитирует госагентство БелТА.