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Регион 15.07.2019 14:30

Премьер Грузии пообещал, что полицейские, превысившие полномочия при разгоне демонстрации в Тбилиси, будут привлечены к ответственности

Сотрудники полиции, применившие спецсредства при разгоне демонстрантов в Тбилиси в ночь на 21 июня, будут привлечены к ответственности, если в ходе расследования будет установлена их вина, заявил в понедельник премьер Грузии Мамука Бахтадзе.

"Понесут ответственность и полицейские, превысившие полномочия при разгоне акции у парламента в ночь на 21 июня. В настоящее время идет следствие, которое должно установить все детали и нюансы. Грузинское общество должно быть уверено, что следствие не станет кого-либо покрывать", - сказал Бахтадзе журналистам.

Он отметил, что против участников акции протеста 20-21 июня не планировалось применение спецсредств, однако когда кордон у парламента в Тбилиси был уже не в состоянии сдерживать агрессивных митингующих, полицейскими на месте было принято решение применить спецсредства.

Ранее сообщалось, что прокуратура Грузии, которая ведет расследование о беспорядках в Тбилиси 20-21 июня, отстранила от выполнения служебных обязанностей за возможное превышение полномочий 10 полицейских.

4 июля Главная прокуратура Грузии переквалифицировала дело о беспорядках у здания парламента в попытку определенных лиц совершения государственного переворота с целью захвата власти.

Обвинения в организации и участии в беспорядках предъявлены депутату парламента Грузии, одному из лидеров оппозиционного "Единого национального движения" Никанору Мелия.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, БЕСПОРЯДКИ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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