Дворец Шекинских ханов в Азербайджане, на территории которого упала ветвь 500-летнего платана, будет закрыт на несколько дней

Дворец Шекинских ханов на северо-западе Азербайджана, где в результате падения ветки 500-летнего дерева пострадали 19 человек, в том числе двое граждан РФ, будет закрыт для посетителей на несколько дней, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Госагентства по туризму.

«Вход во дворец будет закрыт на несколько дней для проведения расследования причин инцидента», - отметили в пресс-службе.

При этом в Агентстве подчеркнули, что в результате инцидента дворцу причин минимальный ущерб. «Но нужно устранить этот ущерб, прежде всего, нанесенным плитам дворца», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, 14 июля около полудня перед Дворцом шекинских ханов на людей упала ветвь пятисотлетнего чинара. Ее диаметр - 50 см. Пострадали 19 человек, включая семерых иностранцев, в том числе двое россиян. После оказания медицинской помощи 13 пострадавших были отпущены домой. В настоящее время в больницах Баку и Шеки остаются 6 пострадавших, в том числе трое граждан Сирии. Их жизни не угрожает опасность.

Дворец Шекинских ханов - один из самых выдающихся и ценных памятников Азербайджана XVIII века. Историческая часть города Шеки и сам дворец включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

А.Азизов