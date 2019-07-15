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Регион 15.07.2019 13:02

Иран заявляет о возможности возврата к ядерной программе в объеме до заключения СВПД

Тегеран вернется к реализации ядерной программы в объеме, который существовал до заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщил в понедельник иранским журналистам представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди.

"Если другие стороны не уважают своих обязательств, Иран вернется к первоначальному состоянию (к состоянию до заключения СВПД - ИФ)", - сказал он.

По его словам, европейские страны должны делать больше для того, чтобы гарантировать Тегерану экономические выгоды, которые он должен был получить в обмен на ограничения своей ядерной программы в рамках соглашения, от которого Вашингтон отказался в прошлом году.

"Не стоит забывать, что мы следуем всем нашим обязательствам, и МАГАТЭ это подтвердило", - отметил Камалванди.

"Приостановка выполнения некоторых обязательств со стороны Ирана приняты в рамках международного соглашения для того, чтобы дать шанс дипломатии", - подчеркнул он.

7 июля Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.

Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.

7 июля иранские власти также предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]