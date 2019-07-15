Иран заявляет о возможности возврата к ядерной программе в объеме до заключения СВПД

Тегеран вернется к реализации ядерной программы в объеме, который существовал до заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщил в понедельник иранским журналистам представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди.
"Если другие стороны не уважают своих обязательств, Иран вернется к первоначальному состоянию (к состоянию до заключения СВПД - ИФ)", - сказал он.
По его словам, европейские страны должны делать больше для того, чтобы гарантировать Тегерану экономические выгоды, которые он должен был получить в обмен на ограничения своей ядерной программы в рамках соглашения, от которого Вашингтон отказался в прошлом году.
"Не стоит забывать, что мы следуем всем нашим обязательствам, и МАГАТЭ это подтвердило", - отметил Камалванди.
"Приостановка выполнения некоторых обязательств со стороны Ирана приняты в рамках международного соглашения для того, чтобы дать шанс дипломатии", - подчеркнул он.
7 июля Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.
Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.
7 июля иранские власти также предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.
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