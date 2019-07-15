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СНГ 15.07.2019 14:43

На выборах в Раду будут работать свыше 1700 иностранных наблюдателей

Центральная избирательная комиссия Украины в понедельник зарегистрировала последних 306 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на внеочередных выборах Рады.

"Таким образом, комиссия завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на очередных выборах народных депутатов Украины 21 июля. Всего зарегистрировано 1719 официальных наблюдателей. А именно: от 22 международных организаций - 1602 официальных наблюдателей, от 12 иностранных государств - 117 официальных наблюдателей", - заявили в Центризбиркоме Украины.

Киев отказался приглашать на парламентские выборы наблюдателей от ПАСЕ после того, как ассамблея полностью восстановила в правах делегацию России.

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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, НАБЛЮДАТЕЛИ, ЦИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]