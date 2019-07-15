На выборах в Раду будут работать свыше 1700 иностранных наблюдателей

Центральная избирательная комиссия Украины в понедельник зарегистрировала последних 306 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на внеочередных выборах Рады.

"Таким образом, комиссия завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на очередных выборах народных депутатов Украины 21 июля. Всего зарегистрировано 1719 официальных наблюдателей. А именно: от 22 международных организаций - 1602 официальных наблюдателей, от 12 иностранных государств - 117 официальных наблюдателей", - заявили в Центризбиркоме Украины.

Киев отказался приглашать на парламентские выборы наблюдателей от ПАСЕ после того, как ассамблея полностью восстановила в правах делегацию России.