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СНГ 15.07.2019 13:03

Алматы остался без света

Казахстанский мегаполис Алматы в понедельник остался без электроснабжения.

По сообщениям корреспондентов агентства "Интерфакс-Казахстан" и очевидцев, света нет практически во всех районах города.

На улицах не работают светофоры, поэтому на крупные перекрестки вышли регулировщики движения.

"На ручном регулировании задействованы порядка 400 сотрудников патрульной полиции", - сообщили в пресс-службе городского департамента полиции.

В казахстанском мегаполисе проживает более 1,8 млн человек. В последние дни в Алматы стоит жара - столбики термометров показывают отметку 35 градусов выше ноля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ОТКЛЮЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]