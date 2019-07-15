Алматы остался без света

Казахстанский мегаполис Алматы в понедельник остался без электроснабжения.

По сообщениям корреспондентов агентства "Интерфакс-Казахстан" и очевидцев, света нет практически во всех районах города.

На улицах не работают светофоры, поэтому на крупные перекрестки вышли регулировщики движения.

"На ручном регулировании задействованы порядка 400 сотрудников патрульной полиции", - сообщили в пресс-службе городского департамента полиции.

В казахстанском мегаполисе проживает более 1,8 млн человек. В последние дни в Алматы стоит жара - столбики термометров показывают отметку 35 градусов выше ноля.