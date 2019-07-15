Бывший премьер Молдавии Филат рассказал из тюрьмы, как продавали должность генпрокурора

Пост генерального прокурора Молдавии в 2009 году был продан олигарху Владимиру Плахотнюку за два миллиона евро, утверждает бывший премьер-министр Влад Филат.

В интервью из тюрьмы, которое было показано накануне на молдавском телеканале TV8, Филат рассказал о подробностях этой "сделки".

По его словам, четыре партии, которые в 2009 году создали Альянс за европейскую интеграцию (АЕИ) и отстранили от власти Партию коммунистов, договорились о разделении руководящих должностей в стране.

Согласно утвержденному алгоритму, пост генерального прокурора достался альянсу "Наша Молдова".

"В 2009 году, когда мы пытались создать Альянс за европейскую интеграцию, ко мне домой приходили Вячеслав Унтилэ и Вячеслав Платон (на тот момент оба были депутатами от Альянса "Наша Молдова", который возглавлял Серафим Урекян и который вошел в состав АЕИ - "ИФ"). Они прямо заявили, что было решено продать должность генерального прокурора за 2 миллиона евро. Генеральный прокурор будет формально со стороны Урекяна, но фактически это будет человек олигарха Плахотнюка. Речь о Валерии Зубко (был генпрокурором РМ с 2009 по 2012 год - "Иф"), - сказал Филат.

По его версии, двое депутатов тогда пытались предотвратить это назначение, поэтому обратились к нему за помощью.

"После встречи с ними у меня была встреча с американским послом. Он сказал, что это очень опасно, но решение за нами. Так и осталось. Все эти десять лет генпрокурор был человеком Плахотнюка, который назначался по согласованию с ним и подчинялся ему непосредственно", - подчеркнул Филат.

Ранее в Молдавии обсуждалась версия, что Серафим Урекян продал Владу Плахотнюку должность генпрокурора при распределении должностей между четырьмя партиями альянса. Урекян каждый раз опровергал эти утверждения.

Влад Филат был арестован в парламенте 15 октября 2015 года. В июне 2016 года он был приговорен к девяти годам лишения свободы по обвинению в причастности к краже миллиарда долларов из банковской системы Молдавии. Суд вынес решение на основании показаний бизнесмена Илана Шора.

На прошлой неделе генпрокурор Молдавии Эдуард Харунжен ушел в отставку. До этого в течение месяца после смены власти он отказывался покидать пост, несмотря на призывы президента, премьер-министра и представителей общественности.

Согласно законодательству Молдавии, без участия генпрокурора не могут привлечь к ответственности олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора, а также некоторых других людей, возможно причастных к краже миллиарда долларов из банковской системы Молдавии.

На выборах 24 февраля все они стали депутатами и пользуются неприкосновенностью. С заявлением о снятии депутатского иммунитета к парламенту может обратиться только генпрокурор.