Плохие погодные условия стали причиной падения 500-летнего платана во Дворце Шекинских ханов

Причиной падения ветки 500-летнего платана во Дворце Шекинских ханов, в результате которого пострадали 19 человек, в том числе двое граждан РФ, стали плохие погодные условия, говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Азербайджана.
«По заключению специалистов, причиной падения ветки стали неблагоприятные погодные условия. Согласно результатам первичного исследования, упавшая ветка была здоровой и не была подвергнута высыханию и какому-либо физическому воздействию»,- говорится в сообщении генпрокуратуры.
Ведомство напоминает, что с 12 июля в регионе скорость ветра составляла 8-12 м/с, в частности, 14 июля за три часа выпали осадки, превышающие месячную норму на 54%.
«Для определения возможных вирусных или биологических процессов, пробы с упавшей ветки направлены в судебно-биологическую и судебно-трасологическую экспертизу. Проведение экспертизы поручено центру судебной экспертизы министерства юстиции. К ним привлечены специалисты министерства экологии и природных ресурсов»,- говорится в сообщении.
По факту продолжается разбирательство.
Как сообщалось ранее, 14 июля около полудня перед Дворцом шекинских ханов на людей упала ветвь пятисотлетнего чинара. Ее диаметр - 50 см. Пострадали 19 человек, включая семерых иностранцев, в том числе двое россиян. После оказания медицинской помощи 13 пострадавших были отпущены домой. В настоящее время в больницах Баку и Шеки остаются 6 пострадавших, в том числе трое граждан Сирии. Их жизни не угрожает опасность.
Дворец Шекинских ханов - один из самых выдающихся и ценных памятников Азербайджана XVIII века. Дворец был построен в 1761-1762гг, как летняя резиденция шекинского хана Гусейн-хана Муштада. Историческая часть города Шеки и сам дворец включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ф.Исазаде
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