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Дальнее зарубежье 15.07.2019 15:14

Европейская навигационная спутниковая система Galileo пребывает в нерабочем состоянии

Европейская навигационная спутниковая система Galileo в понедельник продолжает оставаться в основном нефункционирующей из-за сбоя, который при этом не затронул поисково-спасательную службу, сообщил бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на Европейское агентство глобальных навигационных спутниковых систем (GSA).

"Этот инцидент, начавшийся в четверг в 01:00 GMT, повлек временную остановку в предоставлении базовых услуг навигации и синхронизации. Продолжает функционировать только спасательно-поисковая служба (SAR), которая используется для определения местонахождения и о4казания помощи людям, оказавшимся в беде, например, на море или в горах. SAR не затронута и продолжает работать"", - отметил канал.

По данным GSA, ни один из 25 спутников сети (26-й вышел из строя 8 декабря 2017 года) не работает в понедельник. При этом на двух спутниках проводится тестирование.

Канал уточняет, что оператор сети предупредил своих пользователей в четверг о "нарушении работы всех спутников Galileo". Пользователей известили, что ответственность за дальнейшее обращение к системе в таком состоянии лежит на них (на пользователях).

Эксперты работают над скорейшим восстановлением системы. В срочном порядке создан "комитет по анализу аномалий" для установления точной причины нарушения работы и принятия мер по ее восстановлению.

"Нормальное обслуживание восстановится, как только это будет возможным", - объявило GSA.

Сеть Galileo с бюджетом более десяти миллиардов евро предназначена, чтобы предоставлять услуги геолокализации высочайшей точности благодаря системе из трех десятков спутников. Их полное развертывание планировалось осуществить к 2020 году с целью составить конкуренцию американкой системе GPS, российской - ГЛОНАСС и китайской - Beidou.

Galileo начала работать в декабре 2016 года, но до сих пор это происходило в "пилотной фазе" с предоставлением "базовых услуг" до того, как можно будет приступить к "полной операционной фазе".

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Тэги: ЕВРОПА, GALILEO, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ, ПРОБЛЕМЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]