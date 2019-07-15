Anglo Asian Mining plc увеличила в I полугодии добычу золота в Азербайджане на 3,4%

Британская компания "Anglo Asian Mining" (ААМ - оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане – ИФ-Аз) в I-ом полугодии 2019 года добыла драгметаллов в объеме 39,905 тыс. унций золотого эквивалента, что на 7% больше показателя аналогичного периода 2018 года, отмечается в сообщении компании.

По данным компании, за I-ое полугодие 2019 года компанией добыто 34,394 тыс. унций золота (рост по сравнению с январем-июнем 2018г на 3,4%), меди – 963 тонны (рост на 64,1%), серебра – 84,586 тыс. унций (спад на 0,3%).

Также компанией произведено в отчетный период 5,408 тыс. тонн медного концентрата (рост в 2,2 раза).

"С месторождения Гедабек в I-ом полугодии 2019 года добыто 31,62 тыс. унций золота (рост на 1,1%). Из этого объема на мировых рынках компанией было продано 26,588 тыс. унций золота (рост на 3,1%) в среднем по цене $1319 за унцию», - говорится в сообщении.

В I-ом полугодии 2019 года компания также продала 4,286 тыс. тонн медного концентрата на $7,431 млн.

Как сообщалось, по итогам 2019 года компания планирует добыть драгметаллов в объеме от 82 тыс. до 86 тыс. унций золотого эквивалента, из которых от 65 тыс. до 67,5 тыс. унций придется на золото.

В настоящее время Anglo Asian Mining добычу драгметаллов на контрактной площади Гедабек ведет с трех рудников: золото, серебро и медь с двух открытых рудников (Гедабек и Угур) и одного подземного рудника (Гадир).

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривает разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 т золота, 2,5 тыс. т серебра.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра – в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша, летом 2015 года – с рудника Гадир, с сентября 2017 года – рудника Угур.

Н.Аббасова