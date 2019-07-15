Иран должен соблюдать ядерное соглашение, иначе оно нежизнеспособно - госминистр ФРГ по делам Европы

Без приверженности Ирана своим обязательствам по ядерному соглашению этот договор теряет всякий смысл, заявил в понедельник госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот.
"(Это соглашение - ИФ) делает возможным экономическое сотрудничество, но Ирану необходимо выполнить свои обязательства. Страна должна оставаться верной сотрудничеству, в противном случае, все это не имеет смысла", - цитирует агентство Associated Press слова министра, сказанные на Совете ЕС по иностранным делам.
"Мы хотим соблюсти нашу часть соглашения", - отметил министр.
7 июля Иран, в рамках второго этапа отказа от обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.
Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.
7 июля иранские власти также предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.
В то же время ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран готов незамедлительно начать переговоры с Вашингтоном, если США отменят санкции в отношении Ирана и вернутся в соглашение по иранской ядерной программе.
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