Иран должен соблюдать ядерное соглашение, иначе оно нежизнеспособно - госминистр ФРГ по делам Европы

Без приверженности Ирана своим обязательствам по ядерному соглашению этот договор теряет всякий смысл, заявил в понедельник госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот.

"(Это соглашение - ИФ) делает возможным экономическое сотрудничество, но Ирану необходимо выполнить свои обязательства. Страна должна оставаться верной сотрудничеству, в противном случае, все это не имеет смысла", - цитирует агентство Associated Press слова министра, сказанные на Совете ЕС по иностранным делам.

"Мы хотим соблюсти нашу часть соглашения", - отметил министр.

7 июля Иран, в рамках второго этапа отказа от обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.

Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.

7 июля иранские власти также предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.

В то же время ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран готов незамедлительно начать переговоры с Вашингтоном, если США отменят санкции в отношении Ирана и вернутся в соглашение по иранской ядерной программе.