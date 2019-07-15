Спецслужбы Грузии задержали гражданина Армении, пытавшегося провезти радиоактивное вещество в Россию

Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Грузии задержали гражданина Армении, который вез в микроавтобусе из Еревана в Россию радиоактивное вещество - "торий".
"Из микроавтобуса были изъяты четыре контейнера общим весом - 71 килограмм. В контейнерах находился радиоактивный изотоп - торий - 232, который относится к радиоактивным веществам", - сообщила пресс-служба СГБ.
Изъятое вещество опасно для жизни человека, уточнили в спецслужбе.
Следствие по данному факту в СГБ продолжается.
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