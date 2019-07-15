Белоруссия намерена использовать председательство в ЕАЭС для построения полноценного экономического союза - глава МИД

Белоруссия в рамках председательства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2020 году намерена сконцентрироваться на построении полноценного экономического союза с равными условиями для субъектов хозяйствования, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей, встречаясь в понедельник в Минске с главами диппредставительств Белоруссии.
"Наша страна нацелена на построение полноценного экономического союза, в котором на практике обеспечивались бы равные условия для субъектов хозяйствования, свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Союза, в котором на деле проводились бы единые отраслевые политики", - сказал министр, которого цитирует пресс-служба МИДа.
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