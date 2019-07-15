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СНГ 15.07.2019 16:14

Белоруссия намерена использовать председательство в ЕАЭС для построения полноценного экономического союза - глава МИД

Белоруссия в рамках председательства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2020 году намерена сконцентрироваться на построении полноценного экономического союза с равными условиями для субъектов хозяйствования, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей, встречаясь в понедельник в Минске с главами диппредставительств Белоруссии.

"Наша страна нацелена на построение полноценного экономического союза, в котором на практике обеспечивались бы равные условия для субъектов хозяйствования, свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Союза, в котором на деле проводились бы единые отраслевые политики", - сказал министр, которого цитирует пресс-служба МИДа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС, ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО, ЗАДАЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]