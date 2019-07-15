Кандидат на пост главы Еврокомиссии поддерживает продление переговоров по Brexit

Урсула фон дер Ляйен, которая может сменить Жан-Клода Юнкера на посту председателя Европейской комиссии, заявила о готовности продолжить переговоры по Brexit и после 31 октября, сообщает в понедельник британская газета The Independent.
"Если я буду избрана, я готова проложить путь к амбициозному и стратегическому партнерству, которое мы желаем выстроить с Великобританией. Если потребуется больше времени, и если на то будут веские причины, я поддержу дальнейшее продление переговоров по Brexit", - написала она в послании лидерам социалистов и либералов в Европарламенте, которое стало доступно изданию.
При этом она исключила возможность пересмотра соглашения о выходе Великобритании из ЕС, назвав его "лучшим и единственно возможным соглашением".
В конце 2018 года правительство Терезы Мэй и представители Брюсселя согласовали проект соглашения об условиях Brexit, однако этот документ требовал ратификации со стороны властей всех 27 стран-участниц ЕС, а также британского парламента.
Соглашение по Brexit несколько раз провалилось на голосовании в британском парламенте, после чего в Брюсселе предложили отложить Brexit, чтобы Лондон успел найти выход из сложившейся ситуации.
Теперь Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября 2019 года. Она может сделать это раньше, после того, как депутаты согласуют сделку по Brexit. Если же члены британского парламента так и не поддержат соглашение, то Великобритания выйдет из союза без каких-либо договоренностей с Брюсселем.
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