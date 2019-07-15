Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9162 RUR   0.0269 GBR   2.1363 TRY   0.2968

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.21 0.01 Brent 66.72 0.20

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.07.2019 15:47

Кандидат на пост главы Еврокомиссии поддерживает продление переговоров по Brexit

Урсула фон дер Ляйен, которая может сменить Жан-Клода Юнкера на посту председателя Европейской комиссии, заявила о готовности продолжить переговоры по Brexit и после 31 октября, сообщает в понедельник британская газета The Independent.

"Если я буду избрана, я готова проложить путь к амбициозному и стратегическому партнерству, которое мы желаем выстроить с Великобританией. Если потребуется больше времени, и если на то будут веские причины, я поддержу дальнейшее продление переговоров по Brexit", - написала она в послании лидерам социалистов и либералов в Европарламенте, которое стало доступно изданию.

При этом она исключила возможность пересмотра соглашения о выходе Великобритании из ЕС, назвав его "лучшим и единственно возможным соглашением".

В конце 2018 года правительство Терезы Мэй и представители Брюсселя согласовали проект соглашения об условиях Brexit, однако этот документ требовал ратификации со стороны властей всех 27 стран-участниц ЕС, а также британского парламента.

Соглашение по Brexit несколько раз провалилось на голосовании в британском парламенте, после чего в Брюсселе предложили отложить Brexit, чтобы Лондон успел найти выход из сложившейся ситуации.

Теперь Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября 2019 года. Она может сделать это раньше, после того, как депутаты согласуют сделку по Brexit. Если же члены британского парламента так и не поддержат соглашение, то Великобритания выйдет из союза без каких-либо договоренностей с Брюсселем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОКОМИССИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, КАНДИДАТ, BREXIT


Похожие новости


Член еврокомиссии Шефчович намерен побороться за место председателя Еврокомиссии В Еврокомиссии не комментируют кандидатуры на пост ее будущего председателя

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]