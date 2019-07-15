Азербайджан в I полугодии обеспечил около 20% импорта в Грузию бензина и ДТ

Грузия, удовлетворяющая свои потребности в нефтепродуктах почти на 100% за счет их импорта, в январе-июне 2019 года завезла в страну 494,3 тыс. тонн бензина и дизельного топлива (ДТ), что на 4,4% меньше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщает Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.

Во втором квартале текущего года импорт бензина и дизтоплива составил 261,7 тыс. тонн - на 12,5% больше по сравнению с предыдущим кварталом, но на 4,6% меньше, чем во втором квартале прошлого года.

За шесть месяцев 2019 года в страну было импортировано 259,7 тыс. тонн бензина (рост за год на 1,2%) и 234,6 тыс. тонн ДТ (снижение на 10,9%).

По информации союза, как и в прошлом году, наибольший объем горючего был импортирован в Грузию из России - поставки за январь-июнь увеличились на 5,7%, до 151,8 тыс. тонн (30,7% общего объема импорта). Далее следуют Румыния, откуда поступило 130,2 тыс. тонн топлива (26,3%), Азербайджан - 97 тыс. тонн (19,6%), Болгария - 47 тыс. тонн (9,5%), Туркмения - 42,6 тыс. тонн (8,6%), Греция - 25,1 тыс. тонн (5,1%) и другие страны.

Согласно категориям горючего, в первом полугодии 66,3% импортированного в страну бензина пришлось на А-91 (регуляр), 31,8% - на А-95 (премиум), 1,8% - на А-98 (супер). Дизельное топливо в основном импортировалось марки Euro diesel (50PPM).

По данным Национальной службы статистики, в январе-июне 2019 года горючее в Грузии (бензин и дизтопливо) подорожало на 0,5%, за год (с июня 2018 года) - на 4,7%.

Как сообщалось, в 2018 году Грузия завезла в страну 1 млн 98,9 тыс. тонн бензина и дизельного топлива - на 0,3% больше, чем годом ранее.