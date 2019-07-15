Банк Республика объявляет выгодную кампанию для держателей карт Visa

Банк Республика продолжает радовать своих клиентов выгодными предложениями. В разгар сезона отпусков и путешествий, Банк Республика и Международная платежная система Visa объявляют новую выгодную кампанию.
Так по условиям акции, с 15 июля по 15 августа 2019 года, при онлайн покупке авиабилетов с картами Visa от Банка Республика владелец карты заработает кэшбэк до 5%.
Сумма кешбека зависит от типа карты Visa от Банка Республика:
Visa Classic 2%
Visa Gold 3%
Visa Platinum 4%
Visa Infinite 5%
По всем картам, участвующим в акции, кэшбэк будет зачисляться на карточный счет в течение 5 дней после окончания вышеуказанного периода кампании.
Максимальная сумма кэшбэка - 100 манат. Каждый держатель карты Visa от Банка Республика может воспользоваться условиями акции один раз.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.
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