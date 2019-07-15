Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9162 RUR   0.0269 GBR   2.1363 TRY   0.2968

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.21 0.01 Brent 66.72 0.20

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 15.07.2019 15:07

Новые 50-фунтовые банкноты будут выпускаться с портретом британского ученого, расшифровавшего код "Энигмы"

Портрет британского математика Алана Тьюринга появится на новых банкнотах номиналом 50 фунтов стерлингов, объявил в понедельник глава Банка Англии Марк Карни.

Его кандидатура была выбрана специальным комитетом из финального списка, в который вошли 12 ученых, включая физика и космолога Стивена Хокинга, математика Аду Лавлейс, биофизика Розалинд Фрэнклин, химика Дороти Ходжкин и физика Джеймса Максвелла.

Тьюринг известен как создатель метода, позволившего дешифровать сообщения немецкой шифровальной машины Enigma во время Второй мировой войны. Его более поздние разработки использовались при создании первых персональных компьютеров. В честь ученого названа премия Тьюринга, самая престижная награда в сфере информатики.

Банк Англии подтвердил планы выпуска новых 50-фунтовых банкнот в ноябре прошлого года. Они станут последними в серии обновленных купюр, напечатанных на полимерном материале, благодаря чему они смогут прослужить в 2,5 раза дольше бумажных. Новые банкноты появятся в обращении к концу 2021 года.

Ранее уже были представлены полимерные банкноты номиналом 5, 10 и 20 фунтов. Их состав вызвал масштабный скандал в Великобритании. Веганы и представители некоторых религиозных групп призвали ЦБ отказаться от выпуска купюр из этого материала, поскольку выяснилось, что в банкнотах содержится небольшое количество твердых жиров, выработанных из мясных продуктов. По данным ЦБ, содержание таких жиров обычно не превышает 0,05%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КУПЮРЫ, ВЫПУСК, ЦБ


Похожие новости


Банк Англии задумался о выпуске купюр с пальмовым маслом Британцы впервые сами выберут исторического деятеля для 20-фунтовой банкноты

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]